Epic sætter ord på ændringer og forbedringer til Fortnite på mobile enheder

Tidligere på året proklamerede Epic ankomsten af Fortnite Battle Royale til mobile enheder – både til iOS og Android.

Den gode nyhed er de i samme ombæring forklarede optimeringer til Fortnite Battle Royale, ville være en del af pakken, når koblingen til mobile enheder blev søsat, og det er præcist hvad Epic har i pipeline.



Spilproducenten har netop annonceret deres udviklingsplaner til mobile enheder, og her finder vi blandt andet optimering med henblik på bedre framerates, hvor de selv nævner 60+ fps til high-end enheder på den mobile platform.



“In the near future, we’ll be unlocking 60 FPS functionality on a limited set of high end devices. We’re doing some validation on devices to make sure they can maintain a high level of performance over multiple games without overheating.”



Epic forklarer de i samme omgang vil tilbyde optimeringer til enheder der afvikler Android 7, og herunder optimerer på mængden af hukommelse spillet benytter, og dertilhørende konsekvent framerate under længere spil sessioner. Et af fokusområder bliver ifølge Epic også pladskrav, når de fra tid til anden frigiver nye patches op opdateringer, som ofte har tendens til at fylde godt, især på mobile enheder.



”In addition to these performance improvements, we will also bring a customizable HUD to the game, and also changes to the controls and also support for controllers, all of which are expected to be available in the future”

