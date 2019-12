AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-21 22:43:24

Epsilon ophører samarbejdet med træner

Epsilon eSports mister deres træner, Christian "chrille" Lindberg. Lindberg havde også rollen som manager.

Det svenske CS:GO-hold har mistet endnu et medlem oven på det nylige tab af William "draken" Sundin, der tidligere på måneden valgte at skifte til Ninjas in Pyjamas. Denne gang er det træneren, Christian "chrille" Lindberg, som man har sagt farvel til.

Lindberg har fungeret som træner for Epsilon i over et år. Før det havde selv en succesfuld karrire som spiller for Desperados. Epsilons CEO, Greg Champagne, har udtalt sig om beslutningen.

- Selvom CS:GO-holdet ville have et frisk syn på taktikken, var det stadig en ekstrem svær beslutning. Christian er en hårdtarbejdende person, som altid var bag holdet. Han tog holdet fra en ukendt position til i dag at være et af verdens bedste hold. Dette er i sig selv ikke nogen lille præstation. Jeg er sikker på, at vores veje igen en dag vil krydse hinanden.

Lindberg har også selv udtalt sig om sagen.

- Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Jeg har været en del af denne familie i over et år. Det er en tid, som jeg altid vil huske tilbage på. Jeg har haft et privilegium i at træne nogle af Sveriges største talenter og spillere. En stor tak skal lyde til Greg, Samy, alle vores sponsorer og alle andre os Epsilon for den støtte, som jeg har modtaget. Et nyt kapitel starter for mig nu med nye udfordringer, og det er noget, som jeg ser meget frem til. Hold jeres øjne åbne!

Spændende bliver det bestemt at se, hvad næste træk bliver for Christian "chrille" Lindberg. Vi gør i hvert fald på Tweak.dk, som han beder om, og holder vores øjne åbne.