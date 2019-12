AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-14 12:14:00

Få det perfekte gamerrum

De seneste år er det blevet populært at have et gamerrum, hvor du kan hygge med vennerne, både online og i virkeligheden. Her får du nogle råd til, hvad du skal tænke på, når du skal skabe dit nye gamerrum.

Forhåbentlig kan indlægget give dig nogle gode råd, så du endelig kan komme i gang med at få dit helt eget værelse til at spille computerspil. Det gode i dag er, at det ikke behøver at være en mande- eller kvindeting, for computerspil går på tværs af køn.

Målet er også, at hvis du skal ud og have en ny lejlighed så prøv at tænk over, om der er et rum, som er optimalt som dit nye gamerrum. Uanset hvor du skal flytte hen, så vil vi anbefale dig, at du tænker over det med det samme. Vi ved godt, at det kan være dyrt, hvis du skal have et helt rum til gaming i København. Men der er andre byer, hvor du kan få bedre aftaler, f.eks. lejebolig Roskilde.



Vælg et værelse med god akustik

Lyd er vigtigt, når du spiller computerspil, og når du ser film. Du kan ligeså godt indrette dit gamingrum på en måde, hvor det også er optimeret til at se film. Ofte når vi gamer, har vi headset på, og så er det klart at lyden i rummet ikke har samme rolle som ellers.

Der er også en masse ting, som du selv kan gøre ved at værelse. Det er vigtigt, at du sørger for at sætte billeder på væggene osv, da det på den måde vil få lyden til ikke at lyde hul.

Du kan også overveje at gøre det samme, som musikere gør, når de laver et lydstudio. I gamle dage satte de æggebakker på væggene. Især hvis du bor i lejlighed, vil dine naboer sætte stor pris på det. Du kan selvfølgelig finde bedre løsninger i dag, men det er et godt sted at starte, og det er en billig løsning, hvis du mest af alt går op i selve oplevelsen.

Vi ved også godt, at mange af vores råd er baseret på, at du har meget plads, men selvom du bor i lejlighed, er der god mulighed for det. Vælg et billigt sted at bo, hvis gaming er vigtigt for dig. Søg f.eks. efter lejebolig Næstved.



Få en stor skærm

Udover lyd så skal du sørge for at have en god skærm. Uden en god skærm er det ikke særlig sjovt at spille computerspil. Her kan du købe en række gode projektorer i dag, hvor du kan spille Playstation eller Xbox på.

Hvis du er mere til PC, vil vi anbefale dig, at du køber en stor skærm. Optimalt har du både en PC og så en projektor, så du også kan bruge rummet som biograf.

Generelt så tænk over, hvad du godt kan lide at spille. Ofte vil computerspillene afgøre for dig, hvad der er den bedste løsning for dig.



Hvis computerspil og film fylder meget i dit liv, så bør du oprette et liv, som er optimeret til det.