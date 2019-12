AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-06 09:39:23

Første Far Cry 5 PC patch tilgængelig, retter crashes, stabilitet, performance og AI problemer

Da vores spilanmelder fik Far Cry 5 koden, var forventningerne skyhøje, og forventningerne blev til fulde indfriet med undtagelse af nogle småting.

I kan her læse vores TEST af Fac Cry 5

Derfor sendte vi Far Cry 5 over disken med en score på 10/10. Efter store lanceringer, kommer ofte hurtige rettelser via opdateringer, og det er ingen undtagelse med FC5.



Ubisoft har lanceret deres første PC patch til Far Cry 5, og ifølge release notes, vil deres første patch rette på crashes og walkthrough breaks, problemer i forbindelse med save funktionen i spillet, og problemer med AI, som flere har rapporteret om efter spillets frigivelse.



Der bliver også rettet og optimeret på COOP delen, optimering af map download, PVP matchmaking, og endelig har spillets Arcade gameplay også fået en overhaling.



Den nye Far Cry 5 patch bliver auto-downloaded via Steam eller UPLAY.



Nedenstående er den komplette changelog frigivet fra producenten.

Far Cry 5 Title Update 4 Release Notes



Stability & Performance

Fixed low occurrence crashes and walkthrough breaks

Additional quality bug fixes

Fixed low occurrence save corruption



Companion, Enemy, & Animal AI

-Fixed low repro AI issues



Design & Mission Progression

Fixed issues preventing silver bar purchase

Fixed minor bugs



Gameplay & UI

Fixed minor bugs



COOP and Online

Improved COOP connectivity

Fixed low occurrence COOP specific walkthrough breaks

Fixed voice communication issue where players could be permanently muted

Hurk was blowing up the client player when in a helicopter, fixed that.



Far Cry Arcade

Improved map download efficiency

Fixed various Arcade gameplay issues

Fixed issue where map textures would be extremely low

Improved PVP matchmaking

Fixed lobby loadout selection and map selection issues



Map Editor

Fixed issue with Arcade Editor crashes



PC Patch Only:

Fixed issues that were causing incorrect spawn if the game was minimized during loading