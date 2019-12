AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-22 10:02:11

F1 2018 og Battlefield 3 afviklet i 8K med max settings via to NVIDIA Titan RTX grafikkort

Endnu en gang kommer eyecandy via YouTuberen Thirty IR. Denne gang har han delt to videoer, som afvikler F1 2018 og Battlefield 3 i 8K opløsning på max settings og med mere end 60fps. For at nå i mål med de vilde resultater, har Thirty IR inddraget to NVIDIA Titan RTX grafikkort i SLI.



F1 2018 ser fantastisk ud i 8K, og skridtet fra 4K, som vi har set spillet afviklet i flere gange, er bestemt skruet en tand op på den grafiske front.



Battlefield 3 smider mere end 60fps af sig i 8K på Max settings i Multiplayer mode.

På trods af det visuelle smukke 8K resultat, vil der stadig gå noget tid før 8K gaming er mainstream inden for gaming.



Nyd de flotte videoer via Thirty IR.



Billeder & Kilde

Thirty IR, EA