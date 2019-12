AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-11 11:03:06

FaZe fik revanche mod Astralis

FaZe Clan og Astralis stod på ny over for hinanden. Danskerne havde muligheden for at få den anden sejr i træk, men det glippede.

StarLadder iLeague StarSeries Season 3 fandt mandag aften sin vinder. Det skete oven på en hektisk finaleserie mellem Faze Clan og Astralis. Danske Astralis vandt ved IEM Katowice, da de to hold mødtes sidst ved en stor turnering. Denne gang var det dog blevet tid til revanche.

Finaleserien lagde ud med en fremragende første runde, hvor momentum bølgede frem og tilbage. I sidste ende hev Astralis dog stikket hjem.

I anden runde formåede FaZe Clan at slå tilbage med et brag. De kørte Astralis over og tog en sikker 16-6 sejr med ind i tredje runde. Her blev det hele så tæt, at vi skulle ud i overtime for at finde en samlet vinder. Det kunne have gået begge veje, men FaZe Clan fik til sidst en flot 19-17 sejr.

For FaZe Clan var præmiepuljen på 125.000 dollars en lækker gevinst. Nok så vigtigt var dog det faktum, at de fik en tiltrængt revanche for nederlaget ved IEM Katowice.

I fremtiden får vi forhåbentlig mange flere dueller mellem FaZe Clan og Astralis. Der er i den grad blevet åbnet op for et af de mest medrivende rivalopgør inden for eSports-miljøet.