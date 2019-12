AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-13 08:55:44

Fallout 4 VR officielt lanceret

Er du på Fallout vognen, så vil det glæde dig at vide Bethesda officielt har releaset deres nyeste Fallout 4 VR, som basalt set er Fallout 4 i virtual reality.

Annonceringen af Fallout 4 VR kom tidligere på året, hvor Bethesda proklamerede ankomsten 12 december 2017, og det holdt stik med gårsdagens release.



Der er også mulighed for at erhverve sig et HTC Vive headset, hvor du herigennem får spillet med, og da Fallout 4 VR er exclusive til netop HTC Vive, er det et must for at kunne få glæde af det nye Fallout 4 VR spil.



Bethesdas andre spil som DOOM VFR, kan også afvikles på PlayStation VR og det samme gælder Skyrim VR