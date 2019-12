AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-12 08:02:43

Fallout 76 afsløring fra E3 spilmessen i Los Angeles

For en uges tid siden, teasede Bethesda Softworks det nyeste skud på stammen i Fallout serien, Fallout 76.

For en uges tid siden, teasede Bethesda Softworks det nyeste skud på stammen i Fallout serien, Fallout 76.

Der var derfor selvsagt store forventninger til hvad dette nye spil kunne byde på, og et af de bedre bud, som undertegnede stødte på, var at nummer 76 var en hentydning til et nyt Fallout Vegas spil. Lucky 38 er et kasino i Fallout Vegas, og ganges 38 med 2, som i Fallout Vegas 2, så fås netop nummer 76. Dette var dog kun rygter og spekulationer, som Bethesda kunne afkræfte da de afholdt deres pressekonference til E3 2018 spilmessen i Los Angeles.

På pressekonferencen kunne Bethesda løfte sløret for, hvad for et spil Fallout 76 bliver. Spillet kommer til at foregå i West Virginia USA, hvilket musikken i teaseren allerede antydede.

Spilverdenen bliver 4 gange større end Fallout 4 med 6 forskellige regioner. Navnet har Fallout 76 fået fra Vault 76, som vores eventyr denne gang starter fra. Vaulten blev bygget i 2076 i anledning af 300 års jubilæet for USA’s uafhængighed, og skal beskytte indbyggerne indtil det igen er sikkert at færdes udenfor efter den nukleare apokalypse. Det er igen muligt for spilleren af bygge en base, men denne gang kan den placeres over alt i verdenen, helt efter spillerens eget ønske.

Den største afsløring er nok at det nye Fallout 76 kommer til at være et multiplayerspil, der udelukkende kører online. Det vil være muligt for spilleren at spille solo, men spillet vil være langt nemmere i en gruppe med op til fire andre spillere. Fallout 76 bliver et survival spil, hvor spillerne endda får mulighed for at affyre atombomber fra omkringliggende affyrings sites. For at kunne aktivere affyringen, skal spillerne indsamle affyrings koder.



Der blev desuden afsløret hvad Fallout 76 Collector’s Edition kommer til at indeholde af spændende collectibles. Denne gang bliver det en wearable i form af en Power Armor hjelm.

Spillets udgivelsesdato er sat til d. 14. november 2018 for PC, Xbox og PS4, og preorders begynder d. 15. juni.