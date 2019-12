AUTHOR :

2018-11-11

Fallout 76 patch fylder mere end selve spillet. Pladskrav 51GB

Seneste informationer omkring den første patch til Fallout 76, tyder på vil fylde mere end selve hovedspillet.

Seneste informationer omkring den første patch til Fallout 76, tyder på vil fylde mere end selve hovedspillet. Kilden er i dette tilfælde PSU.com, som forklarer 51GB lagerplads kræves, mens størrelsen på Fallout 76 peaker på ca. 45GB. Dermed skal du allokere 96GB lagerplads for at kunne suge Fallout 76 inkl. day-one patch ind på din PlayStation 4 m.v.



Årsagen til størrelsen på day-one patch til Fallout 76 er stadig ukendt, da indholdet på nuværende tidspunkt er ukendt.



Bethesda har allerede frigivet en opdatering til Fallout 76’s B.E.T.A. i sidste uge, som inkluderede performance og stabilitetsoptimeringer sammen med en stribe bugfixes.



”Reclamation Day, 2102. Twenty-five years after the bombs fall, you and your fellow Vault Dwellers—chosen from the nation’s best and brightest – emerge into post-nuclear America. Play solo or join together as you explore, quest, build, and triumph against the wasteland’s greatest threats”



Bethesda fortæller:



“We’ve been asked forever to bring multiplayer to one of our worlds,” said Todd Howard, Game Director at Bethesda Game Studios. “And once we had this idea, we knew it was perfect for Fallout. It’s great to finally share this game and this world with everyone.”



Fallout 76 releases 14 november til PC, Xbox One samt PlayStation 4.

