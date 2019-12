AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-17 10:48:36

Far Cry 5 DRM brudt efter kun 19 dage

Efter kun 19 dage på markedet, er det lykkede crackergruppen CPY at bryde beskyttelsen, som Denuvo, EAC og VMProtect står for i Far Cry 5.

Folkene bag, den velkendte crackergruppe CPY står bag en række cracks i gennem årene, og kan nu tillægge Denuvo 5.0 på CV'et.

Før Far Cry 5 blev lanceret, var Assassin’s Creed Origins det seneste i rækken til at være udstyret med mere flere lag af DRM (Denuvo, and VMProtect), og det tog små tre måneder før crackerne fik åbnet op for Assassin’s Creed Origins, hvor det med FC5 altså kun tog 19 dage.

Trods det tidlige crack af Far Cry 5, har Ubisoft alligevel formået at sælge over 5 millioner i den første uge efter release af Far Cry 5, hvor man så kan diskutere om alt den beskyttelse er den høje pris værd, eller om den skaber flere potentielle problemer for de legitime kunder - f.eks. fik Assassin's Creed: Origins slemme hug for at DRM åd en god portion af ens CPU resourcer, hvilket gav lavere ydelse for dem der betalte end piraterne.