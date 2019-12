AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-05 11:06:49

Far Cry 5 Story trailer og Season Pass gennemgået

Tiden nærmer sig med hastige skridt for release af Far Cry 5, og vil du have glæde af Far Cry 5 med max eye candy slået til, så skal du snart i gang med at lege byggemand Bob, så din computer kan modstå de vanvittige krav spillet stiller.

Tiden nærmer sig med hastige skridt for release af Far Cry 5, og vil du have glæde af Far Cry 5 med max eye candy slået til, så skal du snart i gang med at lege byggemand Bob, så din computer kan modstå de vanvittige krav spillet stiller.



Fra 27 marts 2018, er ventetiden officielt slut, og dermed bydes vi inden for til det femte spil i rækken af Far Cry titler, og vi kan nyde det nye adventure og storyline.



Henover weekenden, har Ubisoft lanceret en ny trailer, som teaser endnu mere fra Far Cry 5 historien og Project at Eden’s Gate, en dommedags cult, som er ledet af Joseph Seed og hans bande, som har taget magten hos Hope County, Montana.



Som vi startede med at omtale, så stiller Far Cry 5 voldsomme krav til din PC, og skal alt op og peake ved 4K Ultra HD og 60 frames, så skal flere af os vist i gang med spenderbukserne.



Vi nævner i flæng:



Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz or AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz or equivalent supported by an NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI or AMD RX Vega 56 CFX with 8GB VRAM and at least 16 GB of RAM.

Læs mere om Her er systemkrav til Far Cry 5 - din PC kommer til at svede sammen med budgettet







Husk du kan vinde et MSI GTX 1070 Ti Gaming grafikkort og et Plantronics 8200UC på vores YouTube kanal. Den finder du HER, Danmarks eneste tech kanal på YouTube.

I samme boldgade fra Ubisoft, har de også annonceret Season Pass til Far Cry 5 vil indeholde; digital kopi af Far Cry 3 Classic Edition, DLC packs: Dead Living Zombies, Hours of Darkness, samt Lost on Mars.



Ubisoft skriver:



Dead Living Zombies as the name suggests offers gamers plenty of Zombies to defeat. Lost on Mars will have players battling arachnids like foes on the surface of the red planet and Hours of Darkness, players will travel back in time to Vietnam to take on the Viet Cong.

VI GLÆDER OS.