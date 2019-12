AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-05 07:28:11

Far Cry 5 er den den bedst sælgende titel i spillets franchise

Ubisoft har omtalt deres nye Far Cry 5, som værende den spiltitel i deres franchise, der har solgt hurtigst nogensinde. Ifølge Ubisoft, har FC5 solgt mere end dobbelt så godt i den første uge efter release end Far Cry 4,

Ubisoft har omtalt deres nye Far Cry 5, som værende den spiltitel i deres franchise, der har solgt hurtigst nogensinde.



Ifølge Ubisoft, har FC5 solgt mere end dobbelt så godt i den første uge efter release end Far Cry 4, som også var en storsælgende PC titel. Dermed kravler Far Cry 5 ind på en andenplads over bedst sælgende computerspil nogensinde hos Ubisoft, og kun overgået af Tom Clancy’s The Division med $310M USD i første uge efter global lancering.

Læs også vores TEST af Far Cry 5



Laurent Detoc, President of Ubisoft America, har udtalt følgende:



“Far Cry 5, like the real Montana, is a vast and gorgeous playground filled with colorful stories for players to enjoy and share. We’re grateful to newcomers and fans of the series who have joined us in Hope County and have collectively grown our community.”



Dan Hay, Executive Producer på Far Cry tilføjer:



“I’m proud that the culmination of years of passionate work from the team is paying off, and that Far Cry 5’s experience resonates with so many people. We are humbled by players’ reception of Far Cry 5 and fired up to keep growing and supporting the Far Cry community in the months and years to come.”



Nedenstående infografik viser nogle at statistikkerne fra Far Cry 5 efter første uge på markedet.