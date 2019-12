AUTHOR : Simon Köslich

PUBLISHED : 2019-02-15 12:01:00

Far Cry New Dawn

Tweak.dk har testet det nye Far Cry New Dawn spil, og er klar med vurderingen. Tag Far Cry 5, spol tiden 17 år frem og du har det nye Far Cry New Dawn, et postapokalyptisk Action-Adventure FPS spil i ren Mad Max møder The Tribe stil. Det er genialt på næsten alle punkter.

It’s Far Cry time!



Efter mindre end ét års ventetid, får vi allerede den næste store titel i Far Cry serien. Denne gang drejer det sig om Far Cry New Dawn, der foregår 17 år efter begivenhederne i Far Cry 5 og Hope County. Kristne fanatikere er blevet erstattet af en motorbande under ledelse af de to tvillingesøstre Mickey og Lou, der gør alt for at overtage magten i området og de vigtige ressourcer der følger med.

Har du ikke læst vores anmeldelse af Far Cry 5, så kan du gøre det lige her





Find flere spiltests HER

Inden vi dog kigger nærmere på spillet, skal vi som altid lige have et kig på de tekniske detaljer.

Det tekniske

Far Cry New Dawn er et Action-Adventure First Person Shooter spil, der er blevet udviklet af Ubisoft Montreal og udgivet af Ubisoft. Spillet har udgivelsesdato d. 15. februar 2019 til Windows PC, Xbox One og PlayStation 4. Spillet er udviklet i Ubisofts egen Dunia Engine 2, som også lagde grundstenen for Far Cry 5. Spillet er en standalone sequel til Far Cry 5, og man behøver derfor ikke eje Far Cry 5, for at kunne spille New Dawn.

Inden vi kigger nærmere på spillet, er det måske rart at vide, om ens computer egentlig kan køre spillet flydende.

System Requirements (Minimum)

CPU: Intel Core i5-2400 | AMD FX-6350 @ 3.9 GHz

RAM: 8 GB

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only )

VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 670 | AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better )

PIXEL SHADER: 5.0

VERTEX SHADER: 5.0

FREE DISK SPACE: 30 GB

DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Recommended Requirements

CPU: Intel Core i7-4790 @ 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz or equivalent

RAM: 8 GB

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only )

VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD R9 290X (4GB VRAM with Shader Model 5.0 or better )

PIXEL SHADER: 5.0

VERTEX SHADER: 5.0

FREE DISK SPACE: 30 GB

DEDICATED VIDEO RAM: 4096 MB

Vi har testet PC versionen af spillet, og spillet er testet på en computer bestående af en i7 6700K, 16gb DDR4 RAM og et Nvidia GeForce GTX 970 grafikkort. I 1080p opløsning (1920x1080) med high preset og motion blur (det er noget fanden har skabt) slået fra, kører spillet stabilt med 60+ fps, hvilket også var tilfældet i Far Cry 5. Så hvis man kunne spille Far Cry 5 på ens computer, så kan man også spille Far Cry New Dawn.

Spiloplevelsen med 60+ fps er flydende, og spillet virker igen ret godt optimeret.

Story

Far Cry New Dawn er en direkte efterfølger til Far Cry 5, og foregår 17 år efter begivenhederne der afsluttede Far Cry 5. Atombomberne sprang og efterlod landet som en sønderbombet ødemark. Efter 17 år i er de gamle overlevende begyndt at genetablere et samfund sammen med en ny generation af overlevende, der ikke har kendt verdenen før de apokalyptiske hændelser. Alt er fryd og gammen, indtil en gruppe vi kender som “Highwaymen” kommer til, denne grådige gruppe har kun én ting i hovedet, og det er at hamstre ressourcer og overtage magten i landet.

Oppe i norden eksisterer der samtidig med en tredje gruppe, der lever meget spartansk og i synergi med naturen. Gruppen kalder sig selv for New Eden. De tager kun det mest nødvendige, og undværer al luksus. New Eden bygger på Far Cry 5 skurken Joseph Seed’s lærdom, og venter på hans tilbagevenden efter hans forsvinden. Det er Joseph’s søn Ethan, der har overtaget styringen af New Eden. Han tror ikke på, at hans far kommer tilbage, og virker heller ikke helt begejstret for tanken om at skulle afgive styringen og magten til en anden.

Konflikten mellem disse tre grupperinger er omdrejningspunktet for selve historien i spillet, og spørgsmålet om, hvordan landet og dets ressourcer skal fordeles står til at blive besvaret.

Historien virker meget gennemtænkt og realistisk. I et postapokalyptisk scenarie er det muligt at folket deles op i forskellige grupperinger med forskellige agendaer. Det gør at historien bliver spændende.

Selvom Far Cry New Dawn er en efterfølger til Far Cry 5, er det ikke nødvendigt at have spillet forgængeren for at kunne forstå historien og forstå hvad der foregår. Man møder undervejs en del kendinge fra Far Cry 5, hvorfor der er lidt ekstra til de spillere der har spillet det spil. Til alle nye spillere er stort set alle de vigtige karakterer nye, inklusive hovedpersonen, der starter sin historie samtidig med spilleren.

Skurken(e)

Intet Far Cry uden en skurk, og i Far Cry 5 er der hele to af slagsen. Highwaymen ledes af de to tvillinger Mickey og Lou, der er døtre af grundlæggeren af Highwaymen. Faren kom i vejen, og tvillingerne “ryddede ham af vejen” og overtog styringen.

De to tvillinger har hver deres personlighed, den ene er hjernen og den anden musklerne. Mickey er hende der taler meget, mens Lou er hende der handler og blandt andet tæver dem der ikke makker ret.

Tvillingerne opdeler folk i to grupper, “problem makers” og “problem solvers”. Hvis man løser problemer, kan man blive en del af deres slæng, men hvis man derimod laver problemer, så har man dem på nakken. Konflikter med de to bliver som regel løst med vold, og ender som regel med at modparten bliver gennemtævet eller dræbt.

I modsætning til Far Cry 5 synes jeg ikke at skurkene er så skurkeagtige som vi kender det fra tidligere spil i samme serie. Jeg har ikke nået at gennemføre spillet endnu, men 66% inde i main story, synes jeg stadig ikke at de virker så psykopatiske, som jeg efterhånden forventer af en Far Cry skurk, især når der nu er to af dem. At skurkene er tvillinger og desuden kvinder, gør mig ikke noget. Det fungerer fint, og er noget vi har set før. De er bare ikke onde nok i min optik.

Gameplay

Far Cry New Dawn’s gameplay er som alle tidligere Far Cry spil et Action-Adventure First Person Shooter spil. I forhold til tidligere spil er der derfor mange ligheder, men også et par ændringer og forbedringer.

Som spiller styrer man hovedkarakteren i vanlig FPS stil, i vores tilfælde med mus og tastatur. Det gælder i spillet om at drage ud og løse opgaver for de forskellige NPC’ere (Non-Player Characters), der i starten som regel bare vil have dig til at redde nogen af de mennesker, der skal hjælpe dig med at bygge hovedbasen Prosperity op.

For at løse de enkelte opgaver, har man som spiller en række værktøjer man kan gøre brug af. Som oftest indebærer opgaverne nemlig, at nogen af skurkene skal nedlægges eller en fjendtlig fæstning skal indtages. Dette kan man gøre på præcis den måde man lyster. Man kan vælge at snige sig ind, og nedlægge fjender med kasteknive og lyddæmpede våben (min foretrukne strategi), eller man kan vælge at udstyre sig selv med flammekastere, bazookaer og andre overdrevne våben, og bare skyde vildt omkring sig, og håbe på at man rammer de rigtige.

En stor del af spillet handler om at samle ressourcer til netop at udvide ens arsenal af våben og køretøjer, men også for at opgradere Prosperity, hvilket giver spilleren forskellige fordele i spillet. I Far Cry New Dawn er der mange ressourcer, som man finder rundt omkring i verdenen. Man kan samle ressourcer fra dyr man nedlægger, fisk man fanger, blomster der gror omkring i landskabet eller ganske enkelt efterladte ressourcer. Der er i alt 16 forskellige ressourcer man kan samle ind, og de bruges for eksempel til at bygge nye våben. Èn ressource skiller sig dog ud og det er ethanol. Ethanol er den ressource vi virkelig kæmper om i denne postapokalyptiske verden da det er den mest sjældne ressource. Ethanol får man når man overtager fjendtlige fæstninger, kaprer fjendtlige ethanol leverancer eller når man lykkedes med at finde en af de sjældne luftforsyninger der af og til bliver kastet ud fra flyvere.

Som noget nyt, har udviklerne valgt at tilføje et lille RPG-element i spillet. Alt fra våben og biler, til rovdyr og fjender er blevet inddelt i forskellige niveauer, og jo højere niveauet er på en given ting, jo stærkere er den. Det betyder at man bliver tvunget til at udvide sit arsenal, for at kunne hamle op med fjender senere i spillet. Der er opdeling i fire niveauer, og har man f.eks. et våben fra niveau 2, så skal man virkelig anstrenge sig for at nedlægge en fjende på niveau 4. Samtidig med indførelsen af niveauer, er det også igen blevet muliggjort at genindtage fjendtlige fæstninger. Det betyder at man kan vælge at lade fjenderne overtage en fæstning, som spilleren “ejer”, og prøve forfra. Dette giver flere ressourcer, især af det vigtige ethanol, men øger også sværhedsgraden betydeligt fra gang til gang.

Igen igen har man i Far Cry New Dawn mulighed for at få forskellige hjælpere i form af NPC’ere. I Far Cry 5 var det hunden Boomer der stjal alle overskrifter, og fans af Boomer kan glæde sig over, at man igen kan få Blandt andet en hund med som følger. Fra starten af spillet får man tildelt en af hovedpersonerne i spillet, Carmina, som hjælpende hånd. Hjælperne kommer med forskellige slags evner, som man kan gøre brug af, og en lille ændring i forhold til Far Cry 5 er, at hjælperne nu kan tilegne sig nye og bedre evner, når de har nedlagt et x-antal fjender.

En sidste ny ting, som jeg vil fremhæve er muligheden for at tage på ekspedition. I Prosperity møder vi Roger Cadoret, der med sin helikopter kan flyve spilleren til forskellige store fjendtlige baser, hvor man skal finde vej ind i basen, stjæle en taske med værdifulde genstande, og vente på at man bliver afhentet igen. Alt dette lyder simpelt, og det er det også. Men store horder af fjender gør hurtigt livet svært for spilleren, og det gælder virkelig om at holde fokus og holde sig i live. Lykkedes man med at stikke af, får man ressourcerne som belønning, og det er slet ikke så ringe endda.

Generelt føles gameplayet godt, og man finder hurtigt ud af, at det også er ret sjovt at gå afsides og prøve at lave andre ting end blot at følge spillets main story. De forskellige side quests byder nemlig ofte på underholdende ting, og en del af dem er også fyldt med små historier eller referencer til Far Cry 5 og endda DLC’en Lost on Mars.

Jeg har tit fanget mig selv i blot at sidde og læse nogen af de sjove beskrivelser af våben og biler igennem, for her er der også lagt en del timer i detaljerne.

Far Cry New Dawn har desuden en co-op mode, hvor man kan invitere en ven til at spille sammen med. Alt fremskridt man laver sammen, bliver kun gemt for vedkommende som inviterede, så spiller nummer 2, mister alt fremskridt i quests og main story. Man får dog lov til at beholde eventuelle ressourcer, som man får samlet sammen. I bund og grund kan man sige, at vennen blot erstatter rollen som hjælper, hvilket har både fordele og ulemper. Jeg har desværre ikke selv haft muligheden for at prøve co-op delen under min test.

Grafik og lyd

Da Far Cry New Dawn er baseret på den samme engine som Far Cry 5, og også ser ud til at genbruge nogle af elementerne fra forgængeren, er der rent grafikmæssigt ikke den helt store forskel. Far Cry New Dawn er et smukt spil med flotte grafiske elementer.

Den største grafiske ændring ses nok i temaet, hvor en stor farverigdom giver spillet en anderledes karakter sammenlignet med andre postapokalyptiske spil, der ofte er dystre. I min optik minder New Dawn mig lidt om en blanding af teenage serien The Tribe fra starten af 00’erne og Mad Max. Hele idéen med at naturen har generobret landet efter 17 år virker meget realistisk, og fungerer rigtig godt i et Far Cry spil.

På lydsiden er alt som det plejer, der er som sådan ikke meget at berette om. Det eneste jeg godt vil fremhæve er det geniale valg af musik, som nærmest bliver spillet øredøvende højt fra fjendernes baser. Der bliver blandt andet spillet musik fra Die Antwoord, som når man har set filmen Chappie eller bare generelt kender bandet, bare passer så forfærdelig godt til hele temaet for spillet. Jeg har af og til slet ikke haft lyst til at invadere baserne, men bare siddet i skjul og lyttet til musikken. Thumbs up til udviklerne for den lille detalje.

Far Cry New Dawn

Håbet lever i Hope County, og selv jordens undergang i form af atomkrig er ikke enden. Hvis du vil opleve begivenhederne der førte til New Dawn, har Playgames.dk Far Cry 5 på lager i alle udgaver, samt Season Pass. Du finder også andre spil i Far Cry-serien, inklusiv Far Cry Primal og Blood Dragon.

Køb Far Cry New Dawn hos Playgames.dk her

Konklusion

Til sidst kommer her min forholdsvist korte konklusion. Jeg elsker Far Cry New Dawn, og jeg har haft svært ved at lægge det fra mig i en presset hverdag med arbejde og andre forpligtelser. Dem der kender mig, ved at jeg er en sucker for Far Cry serien, og derfor er det også svært at kritisere spillet mens man sidder i det.

Der er dog nogle enkelte ting, som jeg må fremhæve og bliver nødt til at give kritik for. Først og fremmest, synes jeg slet ikke at skurkene træder nok i karakter, og har indtil videre slet ikke nået det samme niveau som Joseph Seed i Far Cry 5 eller for den sags skyld også Vaas fra Far Cry 3. Det er en ting jeg virkelig savner i spillet, og skurken er altafgørende for, om jeg synes et Far Cry spil er vellykket eller ej.

Selve historien er dog meget realistisk, og de få men lange cutscenes samt flashbacks vi får at se, giver historien dybde og gør den relaterbar.

Grafikken og lyden er som man kan forvente, med undtagelse af musikken som er genial.

Spillet er helt nyt og Ubisofts egen pris på ca. 335,- DKK er bestemt i orden for et spil med mange timers god underholdning. Hvis man graver lidt, kan man endda være heldig at finde spillet til omkring 200,- DKK, og til den pris skal man godt nok være et skarn hvis man ikke køber det.

Til slut skal jeg have givet en karakter til dette spil. Far Cry New Dawn ender med en karakter på 9/10 og en Editor's Choice award, for et fantastisk gribende, flot og underholdende spil, hvor skurken(e) dog mangler at træde i karakter.

Pros:

Gribende story

Fantastisk valg af tema

Rigtig fornuftig pris

Godt optimeret

Cons:

Skurken(e)