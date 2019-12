AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-03 19:56:51

Fem fede spiludgivelser i oktober 2017

Leder du efter dit kommende indkøb af spil, så har vi samlet 5 titler, så vi bestemt mener er et indkøb værd,

En nyhed, der henvender sig til gamerfolket, der bare ikke kan få nok gaming ind i kroppen. Knap er oktober skudt i gang, før nye fristende spiltitter står klar til at blive sendt gennem maskineriet i gamerværelset.



Oktober byder dermed på ret prominente udgivelse, og vi har trukket nogle af de mest omtalte frem i rampelyset.



De fleste af os elsker bil spil, og vi har bestemt noget at glæde os til, hvis du har fart i blodet.

Vi taler naturligvis om 2 mastodonter inden for bil spil, Forza Motorsport og Gran Turismo.



Forza Motorsport 7

Udgivelsesdato: 3. oktober 2017

Udkommer til: Platforme: XB1 og PC

Gran Turismo Sport – Join The Human Race

Udgivelsesdato: 17. oktober 2017

Platforme: PS4

Vender vi blikket mod action genren, så kommer vi ikke uden om det længeventede Assassin's Creed Origins, der byder på en helt unik open world platform, hvor du kan interagerer med næsten alt i spillet, og hvor du skal bruge dine strategiske evner på alle tænkelige måder. Der bliver budt om til dans med nyt kampsystem, quest baseret spillestil, en snert af RPG-elementer og bunker af af eventyr. Et MUST HAVE.

Assassin's Creed: Origins

Udgivelsesdato: 27. oktober 2017

Platforme: XB1, PS4, PC

Er du til det lidt mere hardcore gamer-stil, så er The Evil Within 2 et godt bud på omtalte genre.

The Evil Within 2

Udgivelsesdato: 13. oktober 2017

Platforme: PS4, XB1, PC

Kender du en smule til Wolfenstein, så er aktørene bag på vej med andet release i serien, Wolfenstein II på vej, og her kan du hygge dig med at nakke nazister i alle afskygninger, og opleve den super fede stemning spillet byder på.

Wolfenstein II: The New Colossus

Udgivelsesdato: 27. oktober 2017

Platforme: PS4, XB1, PC

Alternativt, kan du kigge på det kommende Destony 2, som også er på trapperne. Her er forventningerne massive for fans, og den seneste trailer gør ikke hypen mindre.