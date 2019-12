AUTHOR :

Femten personer arresteret og idømt kæmpe bøder for PUBG cheats

Bøder til en værdi af $5.1 millioner for PUBG cheats, er den kolde og kontante afregning til 15 personer bag problemerne. Hertil skal lige nævnes, at flere af de famøse cheats kunne opsnappe data fra brugerens computer.

Netop cheating, har fået mere fokus hos folkens bag PlayerUnknown’s Battlegrounds, og det er ret klare i spyttet, når de kommer til de slår hårdt ned på omtalte problem.



Dette har altså resulteret et en ret markant statement og en bøde på $5.1 million til de 15 impliceret personer.



“Some hack programs that are being distributed through the internet includes a Huigezi Trojan horse (Chinese backdoor) virus. It was proven that hack developers used this virus to control users’ PC, scan their data, and extract information illegally.”



