AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-12 15:42:47

Find Sea of Thieves In-Game Golden Bananas og vind £80,000

Smid alt hvad du har i hænderne, og start jagten på gyldne bananer i The Sea of Thieves. Opskriften lyder måske nemmere end den rent faktisk er, når det kommende Sea of Thieves lanceres 20 marts 2018 til PC Xbox i sand pirateventyr.

Smid alt hvad du har i hænderne, og start jagten på gyldne bananer i The Sea of Thieves. Opskriften lyder måske nemmere end den rent faktisk er, når det kommende Sea of Thieves lanceres 20 marts 2018 til PC Xbox i sand pirateventyr.



Udtalelsen kommer fra Rare og Microsoft, som har annonceret spillet indeholde en ny digital treasure hunt, hvor præmien er £80,000, hvis du kan finde “Golden Bananas”. Nedenstående video løfter lidt af konceptet bag, og hvad hele ideen handler om i jagten på Golden Bananas.



“The legendary treasure of the Golden Bananas has been stolen. Are you and your crew the pirates who will find it?



To enter into the digital treasure hunt simply down three pirate crew of up to 4 people and from 8:00AM GMT, a new clue will be released every 3-4 hours over 3 days. Answers to these riddles could be anywhere, so look sharp. There are 15 fiendish puzzles to solve!”

Husk at deltage i vores MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G GIVEAWAY