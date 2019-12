AUTHOR :

Fire minutters gameplay fra et Half Life 2 fan remake i en Unreal Engine 4

Vi har spottet en lille gave til Half Life 2 fans, som er fundet via YouTube’s ”Vergil”, som har produceret et fan remake af det legendariske Half Life 2 computerspil i en Unreal Engine 4.

Videoen er nu lagt online i et fire minutters gameplay, som i den grad er et kig værd. Der er taget udgangspunkt i Half-Life 2 Source Engine og koblet en Unreal Engine 4 på sammen med finpudsning af miljøet i spillet, og trække det op i mere nutidig grafik uden at gå på kompromis med originalversionen.



Projektet er stadig i udviklingsfasen, hvilket altså må betyde der kommer en final version med tiden, som meget vel kunne endnu mere gennemført end vi ser i nedenstående video. Dvs. der meget vel kunne komme NPC’s og fjender at kæmpe mod.



Der er dog ingen officielle udmeldinger, om dette remake lanceres offentligt.