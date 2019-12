AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-11 10:54:20

Fnatic får stor finansiel indsprøjtning

Det er ikke ligefrem penge, som Fnatic mangler i øjeblikket. Vores svenske naboer har fået en gavmild håndsrækning fra flere investorer.

Fnatic har modtaget en finansiel indsprøjtning på syv millioner dollars. Det bekræfter den svenske eSports-organisation på deres officielle hjemmeside.

Pengene kommer fra en række investorer, heriblandt Raptor Group Holding, der ejer aktier hos basketball-klubben Boston Celtics og fodbold-klubben AS Roma.

Hersh Interactive er en anden af de mange investorer. De er blandt andet medejere af Houston Astros.

Fnatics grundlægger, Sam Mathews, er begejstret for den finansielle indsprøjtning, der kan være med til at tage organisationens projekt mod nye højder.

- Vi er utrolig glade over mulighederne, der er tilgængelige inden for eSports. Ved at have investorer og rådgivere i verdensklasse, vil det kun forøge vores evne til at adressere disse muligheder og fortsætte med at innovere, udtaler Sam Mathews ifølge ESPN.