AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-07 18:17:25

Fnatic overbeviste om eSports-mulighederne i Kina

Vi kan lære meget af vores svenske naboer, når det kommer til at gøre eSports mere internationalt. Fnatic forsøger at blive en større del af det kinesiske eSports-miljø.

Vi kan lære meget af vores svenske naboer, når det kommer til at gøre eSports mere internationalt. Fnatic forsøger at blive en større del af det kinesiske eSports-miljø.

Fnatic er uden sammenligning en af de mest internationale eSports-organisationer i verden. Nu har Fnatic valgt at bygge på ved at indgå et samarbejde med det kinesiske eSports-bureau, B.O.O.T.

Det nye samarbejde vil se Fnatic få styrket deres brand betydeligt i Kina. Det skal ske via de sociale medier, videoer og forretning.

Spørger man Fnatics chief gaming officer, Patrick "cArn" Sattermon, så er vigtigheden af det kinesiske eSports-marked stærkt undervurderet.

- Det (kinesiske eSports-marked, red.) har nok et af de største spiller-fundamenter i verden. Jeg tror endda også (at eSports, red.) i dag er blevet anerkendt af regeringen som en sportsgren, udtaler Patrick "cArn" Sattermon ifølge the Score esports og fortsætter:

- Der er i øjeblikket meget bevægelse på markedet. Kina er i gang med at tilegne sig en masse i forhold til, hvordan de bliver mere internationale, og i forhold til, hvilken slags rolle de spiller i alt fra politik og økonomi til eSports.