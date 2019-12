AUTHOR :

Forbud mod loot boxe rammer nu også Overwatch og Heroes of the Storm spillerne i Belgien

Blizzard har været nødsaget til at rette ind over for den belgiske spilmyndighed samt justitsministerium, og efterfølgende tilpasse sig samme regler som vi så i blandt andet Holland.

Det er Blizzard selv, der har udsendt en pressemeddelse omkring forbuddet på belgisk grund. Du kan læse pressemeddelsen HER

Grundlaget skal findes i belgiske spilmyndighed samt justitsministerium, finder loot boxe i Overwatch og loot chests i Heroes of the Storm, skal opfattes som gambling rent lovmæssigt, og derfor skal dækkes ind under loven om konkret gambling.

Det fremgår tydeligt Blizzard ikke finder beslutningen fair, men overtrædes omtalte ban, kan det resultere i voldsomme bøder. Blizzard kan dermed vælge at betale ved kasse et, eller fjerne denne feature fra spillene.