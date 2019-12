AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-04 09:15:54

Fornite til iOS er åben for alle med iOS kompatible enheder

Fornite til iOS, er nu officielt lanceret, hvilket dermed er enden på deres tidligere invite-only beta til Apples platformen. Det startede med Epic sendte invites ud, hvor ejeren af denne invite så kunne invitere tre venner.

Fornite til iOS, er nu officielt lanceret, hvilket dermed er enden på deres tidligere invite-only beta til Apples platformen. Det startede med Epic sendte invites ud, hvor ejeren af denne invite så kunne invitere tre venner.



Nu er alle regler sluppet, og alle med iOS kompatible enheder, kan nu nyde godt af Fortnite.

Fortnite er kompatibel med alle iPhone SE/iPhone 6S og op, som har installeret iOS 11. Det samme gælder fra iPad mini 4/iPad Air 2 og op.



Siden Fortnite så dagens lys, er populariteten eksploderet, og har sat flere salgsrekorder hos Epic. Spillet er gratis at spille, men indeholder også for in-game handel sammen med mulighed for tilkøb af et abonnement.



Annonceringen kommer fra Epic’s Twitter konto.



Skal du med på Fortnite bølgen, og ejer du en iOS kompatible enhed, så er det bare at svinge en tur forbi App Store for at downloade Fortnite kvit og frit.



Fortnite understøtter IKKE af iPhone 5s, 6, 6 Plus samt iPad Air, Mini 2, Mini 3, og iPod touch.