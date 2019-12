AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-13 09:44:32

Fortnite Android Beta lanceret til non-Samsung enheder

Android fans med irritation over Epic Games valgte eksklusivitet mod Samsung enheder, kommer måske ikke til at vente så længe på Android Fortnite lancering til andet end Samsung Galaxy Note 9.

Epic Games har netop frigivet en Android beta til andre Android-baseret enheder, men producenten har endnu en gang valgt at hoppe udenom Google Play Store i dette beta release. Derfor skal du selv en tur forbi Epic Games for at downloade en Fortnite Installer application.



Det er dog en lille catch. Det kræver Epic Games har forhåndsgodkendt den konto du bruger til at logge ind på Fortnite på din enhed. Ellers kan du ikke få glæde af deres seneste Fortnite Android Beta test selvom du får muligheden for at installere det.



”You have the option to join the waiting list instead. We want to control the pace at which it allows new beta testers so that the server load can be managed, to prevent them from crashing”



Vi håber Fortnite Android beta sender ud til alle senere.

Image credit: Epic Games