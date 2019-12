AUTHOR :

Fortnite Battle Royale guided missile fjernes fra spillet i denne uge

I samme omgang som Epic Games annoncerede omsætning for over 25 millioner dollars siden release af Fortnite til iOS enheder, kommer også annonceringen af, at Epic Games trækker deres guided missile våben ud af Fortnite Battle Royale igen kun små 14 dage efter præsentationen af omtalte våben.



Skulle du på nuværende tidspunkt ikke have stiftet bekendtskab med omtalte, er nedenstående video alt du behøver. Siden Epic valgte at indføre missilet i Fortnite Battle Royale, er utallige kampe uden tvivl endt med et kill med dette våben, og stor frustration til den spiller, som gemte sig bag en barriere i troen om røven var sikret.



Det forlyder dog udviklerne bag Fortnite stadig overvejer en ny måde at integrerer missilet i Fortnite Battle Royale.



Der er sågar set videoer, hvor spillerne har formået at ”ride” på missilet, eller smadrer sine egne bygninger, og det var nok ikke hensigten med omtalte. Våbenet fjernes med Fortnite v3.5.2 opdateringen i denne uge.



Du kan læse mere om opdateringen via den officielle Fortnite Reddit post