AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-20 14:11:03

Fortnite Battle Royale indtager rollen som stor iOS-succes

Fortnite Battle Royale er i disse dage et af de helt store samtaleemner i gaming-miljøet. Spillet er nu også blevet særdeles populært til iOS-enheder.

Det er kun fem dage siden, at Fortnite Battle Royale blev gjort tilgængelig til iOS-enheder. Spillet har dog allerede nu haft en ganske imponerende succes.

Nye tal viser nemlig, at Fortnite Battle Royale ligger på toppen af hitlisten i hele 13 forskellige lande. Derudover har det på sine første fem dage indbragt intet mindre end 1,5 millioner dollars.

Tallene oplyses af SensorTower, der oven i købet kan bekræfte, at Fortnite Battle Royale har sat flere af sine konkurrenter til vægs. Knives Out og Rules of Survival har tilsammen kun formået at indbringe 96.000 dollars.

Fortnite Battle Royale har dog stadig lang vej op til et spil som Pokemon GO, der indbragte 4,9 millioner dollars i løbet af sine første dage på markedet.

Fortnite Battle Royale mangler stadig at blive gjort tilgængelig til Android-enheder. Det forventes dog kun at være et spørgsmål om tid, inden det kommer til at ske.