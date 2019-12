AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-20 09:37:20

Fortnite Battle Royale releases til andriod til sommer

Tidligere på året proklamerede Epic Games ankomsten af Fortnite Battle Royale på mobileplatforme, og siden er Fortnite Battle Royale skudt afsted på iOS enheder. I

Tidligere på året proklamerede Epic Games ankomsten af Fortnite Battle Royale på mobileplatforme, og siden er Fortnite Battle Royale skudt afsted på iOS enheder. I samme pressemeddelse lovede Epic Games også Android skulle få adgang til Fortnite Battle Royale uden at sætte en eksakt dato på.

Nu er der kommer flere informationer til, så alle peger på Fortnite Battle Royale lanceres til Android til sommer.

“Fortnite is coming to Android! We are targeting this summer for the release. We know many of you are excited for this release, and we promise that when we have more information to share, you’ll hear it from us first.”

Nogen konkret dato er ikke dukket op, men mon ikke vi er tæt på en release af Fortnite Battle Royale til Android.