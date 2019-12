AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-11 12:39:15

Fortnite Battle Royale står over for en massiv ændring i konceptet takket være Port-a-Fort.

Nyheden kommer fra Epic Games, som afslører flere detaljer om deres nye vare på hylden, som de selv omtaler som “coming soon to Fortnite”. Port-a-Fort åbner for mulighed for at spillerne kan bygge defensive strukturer langt hurtigere end på nuværende tidspunkt.

”It’s essentially a grenade that gives players the high ground and tactical advantage. New portable fort sprouts a quick defensive position upon impact”



En kort trailer for Port-a-Fort tiltaget viser, hvordan denne nye features kan bruges rent praktisk.



”A player pinned down by a duo uses the Port-a-Fort to get up and over on her opponents, and then rain down grenades on them”



Det er ingen officielle udmeldinger på, hvordan Port-a-Fort lanceres, men vanen tro, søsættes producenten opdateringer hver tirsdag, og denne nyhed kom officielt på markedet 10 april, så måske giver dette en indikation om et snarligt kommen.



Sidste gang nyt kom til, var det i form af deres vending machines. “This new cadence allows us to iron out more complex bugs, while continuing to provide fun content every week” forklarede firmaet.



Fortnite er tilgængelig til iOS, Mac, PlayStation 4, Windows PC samt Xbox One