AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-13 09:45:51

Fortnite Battle Royale til iOS Sign-Up er åbnet

Kan du ikke få Fortnite Battle Royale selv efter din computer er lukket ned, så er der godt nyt på vej. Fortnite Battle Royale lanceres til iOS, og allerede nu, kan du få adgang til Fortnite Battle Royale til iOS Sign-Up.

Opskriften er enkel, registrere dig via Epic’s hjemmeside, og herefter fremsender de relevant information så snart spillet er klar.



“Ready to play Fortnite Battle Royale on your iOS device? Sign up below for the Fortnite Invite Event on iOS waiting list. We will send you an email invite as soon as you can play”



Epic forklarer ligeledes invitationerne sendes ud i portioner, så ikke vi står med overbelastet servers, som vi har set flere gange med andre spil. Denne problematik ser det ud til Epic ønsker at eliminere på forhånd.



Første skud i bøssen til en mobil version af Fortnite Battle Royale, kommer til iOS, men Epic har flere gange omtalt, at også Android får muligheden inden for en kort tidshorisont.



Hertil er planen Fortnite Battle Royale bliver en cross-platform, hvilket vil sige man kommer til at kunne spille på tværs af PC, Mac, iOS og Android.

Denne feature må konsol-folket vente på, og der er ingen informationer ud, om det overhovedet er på tegnebrættet.