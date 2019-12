Fortnite Xbox One S Bundle

AUTHOR :

Forleden annoncerede Nintendo deres Fortnite Battle Royale Switch bundle, som inkluderer konsollen, 1,000 V-Bucks (in-game valuta i Fortnite), samt nogle in-game items som unik karakter, outfits, glider, pickaxe m.v.

Skulle du derimod ikke være hoppet på Switch-toget, så frygt ikke. Microsoft har også annonceret deres egen bundle.

Via Twitter har er en Xbox One S Fortnite bundle præsenteret af Larry “Major Nelson” Hryb, og et meget lignende setup som vi ser med Fortnite Battle Royale Switch bundlen.

Her udstyres du blandt andet med 2,000 V-Bucks.



Hryb teaser også for ny in-game DLC, som vi stadig mangler de saftige detaljer på.



Prisen er stadig ukendt.



I kan læse mere HER

