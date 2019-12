AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-13 12:02:33

Fortnite ankommer til Nintendo Switch i dag

Med lanceringen af Fortnite til Nintendo Switch, mangler producenten praktisktalt kun at release til Android før alt er stemplet med Nintendo. Sidstnævnte klares denne sommer, hvor Fortnite indtræder på Android baserede platforme.



Fortnite kan downloades gratis via Nintendo eShop fra 5:00 p.m. ET / 9:00 p.m. UTC.

Switch versionen af Fortnite Battle Royal, bliver identisk med versionerne på PlayStation 4, Xbox One, PC og iOS.



Epic Games skriver:



”We recently launched Season 4 of Fortnite complete with a new Battle Pass. The update delivered numerous changes and ushered in the arrival of a comet that transformed several areas of the map by its impact”