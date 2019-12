AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-10 11:39:44

Fortnite nu tilgængelig på Samsung Galaxy smartphones

Lanceringen af Fortnite til iOS kom tilbage i april 2018, hvilket efterlod Android brugerne lidt i vildrede. Kom Fortnite overhovedet til Android og i så fald hvornår.

Rygterne eskalerede hurtigt om at Fortnite allerede var under udvikling til Android, og nu kan vi glæde alle tålmodigt ventende med Fortnite nu tilgængelig på Samsung Galaxy smartphones.

I første omgang holdes Fortnite altså på Samsung enheder i beta, og senere hen kommer et full release til alle Fortnite fans.



Er du ejer af Samsung Galaxy S7 eller nyere, kan du fra dagsdato downloade Fortnite via Samsungs Game Launcher app.



Note 9 og Tab S4 brugerne får tilmed tildelt et eksklusivt Galaxy skin. Har du forudbestilt Note 9 mellem 10 august og 23 august, får du tilbudt en option mellem 15000 bonus V-bucks, som kan bruge in-game eller et par AKG noise-cancelling headphones.



