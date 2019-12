AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-29 11:19:44

Fortnite udvider med nyt Four-Player Playground Practice Mode

Popularitetskurven er endnu ikke knækket hos Epic Games, og intet tyder på det sker inden for den næste fremtid. Problematikken findes måske nærmere i mange newbies har svært ved at få fodfæste mod de mere skilled spillere, og dermed måske ikke får bedst mulige opstart i Fortnite.

Netop omtalte forsøger Epic Games nu at imødekomme med kommende Four-Player Playground Practice Mode, som helt kogt ind, består af Fortnite i en nedkrympet version af spillet, hvor du kan kæmpe mod tre andre spillere.



Dermed får man som ny spiller, en mulighed for at spille og træne inden man træder ind i hovedspillet, hvor der bestemt ingen kære mor findes.



”They will also be given up to an hour to play without having to worry about the storm which will only begin closing in during the final five minutes of a match. While ideal for beginners, we reckon that the Playground will also be a good fit for seasoned players who are looking to further hone their skills or to safely test out new strategies”

Den nye Four-Player Playground Practice Mode, er en del af v4.5 patchen, selvom den nye feature på nuværende tidspunkt er nede.

Læs mere via Epic Games HER