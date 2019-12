AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-07 14:16:36

Fortnite v4.3 opdatering frigivet: Jetpack forsvinder og shotguns mister effektivitet

Så er der godt nyt fra Epic Games, som netop har frigivet deres nyeste software opdatering til Fortnite. Denne gang præsenteres vi for Fortnite v4.3, og med i goodiebag sækken kommer en række nye features and spiljusteringer.

Epic Games skruer blandt andet ned for effekten i shotguns, så vi fremover ikke forvolder så meget skade med denne type våben. Epic har også tilkendegivet de fjener jetpacks fra Fortnite fra 11 juni.

Epic Games forklarer:

For a while we felt that Shotguns promoted healthy close quarter gameplay, however with the recent equip time changes, Shotguns are being used more often than we like. It’s something we’ve been keeping an eye on, but broadly speaking we feel Shotguns are a little too strong in their current state.

As a result, we’re making these adjustments:

Pump Shotgun

Headshot multiplier reduced from 2.5 to 2.0

Damage reduced from 90/95 to 80/85



Tactical Shotgun

Headshot multiplier reduced from 2.5 to 2.0



Shotgun consistency across the board is also something we’re looking into and aim to improve. We want to make it more apparent when you hit or miss a shot. In addition to that, making sure the accuracy is more consistent and improving other odd behaviors with the weapon is a top priority. We’ve identified a number of issues that we’re currently working on solving in the near future.

Du kan finde alle de saftige detaljer om Fortnite V4.3 softwareopdateringen HER