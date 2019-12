AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

Forza Racing Championship 2018 annonceret

Der dukker hele tiden nye turneringer op i eSport-miljøet. Microsoft og Turn 10 Studios står bag en af dem.

eSport-miljøet er blevet så omfattende, at der nu også findes turneringer for gamere med benzin i blodet.

Forza Racing Championship 2018 er en af dem. Turneringen er netop blevet annonceret af Microsoft og Turn 10 Studious.

Turneringen strækker sig over en længere periode. Den starter efter marts med et grundspil, som vil vare op til syv uger.

Her vil i alt 24 deltagere have mulighed for at avancere til Forza Racing World Championship 2018, der kommer til at have en samlet præmiepulje på 100.000 dollars.

Det vil via turneringens egen hjemmeside være muligt at live streame hele eventet.