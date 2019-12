AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

Gamepad Moto Mod udgives senere på måneden

Det tog sin tid, men nu er ventetiden forbi. Motorola har endelig fået sat en dato på deres nyeste gaming-nyhed.

Hvis du er en gamer, vil du nok være interesseret i at vide, at den såkaldte Gamepad Moto Mod snart bliver tilgængelig.

Motorola har annonceret, at en udgivelse vil finde sted den 25. august. Prisen kommer til at lyde på 79 dollars.

Gamepad Moto Mod blev allerede lanceret i februar. Siden da har man ventet på at modtage en officiel udgivelsesdato.

Der er kun et enkelt problem. Som det ser ud nu, vil det kun være muligt at købe Motorolas nyhed gennem Verizon.

Hvis det ikke er et problem for dig, kan du som tidligere nævnt få fingrene den om et par uger.