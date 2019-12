AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-03 13:30:24

Gamerfolket i USA har brugt $ 9,1 milliarder i 3. kvartal 2018

Du må have opholdt dig i en jordhule uden adgang til virkeligheden, hvis ikke du er klar over gaming industrien er stor forretning, men hvor stor?

Ifølge data fra NPD-Group, er data blevet fremlagt der viser, gamerfolket på det amerikanske marked alene har brugt en svimlende sum på $ 9,1 milliarder i tredje kvartal 2018.



Udover at være en betragtelig sum, fortæller NPD det også en stigning på 24% i forhold til samme tid sidste år. Udover at pengene er brugt på selve spillet, kommer DLC og abonnementer, som udgjorde $ 7,9 milliarder, og er en stigning på 25% fra året før.

Titler som Fortnite, Marvel's Spider-Man, Madden NFL 19, NBA 2K19 og Candy Crush Saga, har ifølge NPD sat sine tydelige fodspor på salget.



NPD analyst, Mat Piscatella fortæller “The video game market in the US continues to thrive with compelling gaming content expanding the market, driving higher spending of hardware, accessory, and software.”



“With the sales strength of recent releases such as Marvel’s Spider-Man and NBA 2K19, combined with cross-platform titles such as Fortnite, there appears to be no slowing down as we head into the final stretch of the holiday shopping season.”



Tag lige i betragtning dette KUN gælder det amerikanske marked.



