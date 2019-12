AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-18 11:20:32

Gaming rig til 200.000 kr. er som skabt til nørden

Man må aldrig gå ned på udstyr. En tanke Lewis Hilsenteger fra YouTube-kanalen Unbox Therapy udstråler i blikket. Et gamer setup til 200.000 kr., må siges at være et skridt i den helt rigtige retning for den inkarneret nørd.

Man må aldrig gå ned på udstyr. En tanke Lewis Hilsenteger fra YouTube-kanalen Unbox Therapy udstråler i blikket. Et gamer setup til 200.000 kr., må siges at være et skridt i den helt rigtige retning for den inkarneret nørd.

Her taler vi om en 42,5 tommer monitor, som byder op til dans med to styks 24 tommer skærme, som kobles til en slicky-smooth stol, og akkompagneres med plads til snacks, og et køleskab til at holde forsyningerne kølige.

Vi mangler bare lige skiltet ”don't disturb”