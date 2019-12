AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-21 22:57:15

Gerard Piqué starter nyt eSports-projekt

Et nyt spændende eSports-projekt er blevet skudt i gang fra en lidt uventet kant. Gerard Piqué står bag foretagendet.

Den spanske fodboldspiller, Gerard Piqué, har besluttet sig for at gå ind i eSports-verdenen med et helt nyt projekt under vingerne. Projektet har til opgave at kombinere eSports og fodbold.

Piquéhar via sin officielle Twitter-profil annonceret det nye projekt, som har fået navnet eFootball.Pro.

Meget få detaljer er indtil videre blevet afsløret. Projektets hjemmeside afslører dog, at Piqué er på udkig efter at hyre forskellige folk, der skal være med til at "skabe fodboldens fremtid inden for eSports". De nyansatte vil nærmere bestemt få ansvaret for marketing og oprettelsen af diverse

turneringr.

Der er ingen tvil om, at projektet befinder sig i sin spæde begyndelse. Ikke desto mindre bliver det spændende, når der engang bliver løftet mere af sløret.

Piqué spiller til dagligt i FC Barcelona. Han gør sig ligeledes på det spanske landshold, som han både har prøvet at vinde EM og VM med.