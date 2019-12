AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-02 11:50:38

Glem alt om Nintendo Switch - her kommer Vastking G800 blæsende

Tweak.dk elsker finurlige gadgets og dimser, og vi stødte på en nyhed, som uden tvivl vil vække din indre nørde, Vastking G800 Windows 10 håndholdt gaming system, som inddrager features fra Nintendo Switch konsollen og en Windows tablet, som altså bunder udi Vastking G800.

Nyheden stammer fra Notebook Italia, som har demonstreret Vastking G800, en håndholdt gamer maskine, som er udstyret med en 8 tommer full HD skærm, en Intel Pentium N4200 quad-core Apollo Lake processor og 6GB RAM. Af styresystem finder vi Windows 10. Det 8 tommers IPS display, er i stand til at smække 1920 x 1200 pixels af sig, og Vastking G800 er som standard monteret med en 32GB lagerdisk, som kan udvides med montering af en SSD.



Af specifikationer omhandler blandt andet 802.11b/g/n Wi-Fi og Bluetooth, USB Type-C, USB 3.0, Micro HDMI port, og et 2 megapixel kamera I fronten, og hele maskineriet forsynes via et internt og genopladeligt 7.6V 3,400 mAh batteri.



Priserne på Vastking G800 er stadig ikke offentliggjort, og det same gælder, hvornår kunderne kan få snitterne i maskineriet. Notebook Italia omtaler en pris omkring $300, men det er naturligvis kun gætterier.