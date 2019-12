AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-09 18:25:50

Grafikken i DOOM sammenlignet på PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Grafikken i DOOM bliver i videoen sammenlignet på PC, PS4, Xbox One og Nintendo Switch, og der findes faktisk en vinder, når det kommer til kvaliteten i grafikken

Fornylig proklamerede Bethesda deres DOOM computerspil, også blev lanceret til Nintendo Switch, hvilket så gør DOOM mere eller mindre er tilgængelig på alle platforme inkl. PC, PS4 og Xbox One. Her udspringer så spørgsmålet om hvilket platform DOOM peaker bedst på, når det kommer til eyecandy.

Det besluttede ElAnalistaDeBits sig for at finde ud af, ved netop at teste DOOM på alle tilgængelig platforme. Er forskellen overhovedet tilstede, og kommer det i bund og grund an på personlig præference, om man er til konsoller med sticks, eller man er til PC med tastatur og mus?

Vi kan afslører der rent faktisk er en vinder – kan du gætte hvilken inden du ser videoen?