AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-14 15:37:39

Gran Turismo Sport står til oktober-lancering

Oktober bliver en god måned for alle Gran Turismo-fans. Gran Turismo Sport forventes nemlig at blive lanceret.

Det blev for et stykke tid siden annonceret, at Sonys udgivelse af Gran Turismo Sport ville blive udskudt.



Gran Turismo Sport skulle oprindeligt have ramt butikshylderne sidste år, men Sonys spiludviklere besluttede sig i sidste ende for at spillet trængte til at afsluttende finpudsning.



Spillet blev senere sat til at blive udgivet i 2017. Nu ser det så ud til at det bliver den 18. oktober. Datoen er nemlig blevet bekræftet af Sony.

Dette er forhåbentlig den sidste udskydelse, som Gran Turismo-fansene kan forvente. De kan endelig begynde at se frem til at få fingrene i spillet.



Hvis du er en af mange PlayStation 4-gamere, så highlight den 18. oktober i din kalender. I mellemtiden kan du hygge dig med en trailer, der er blevet lagt op af det nye spil.