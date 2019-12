AUTHOR :

2018-08-08

H1Z1 Battle Royale lanceret til PlayStation 4

Selvom Battle royale titler som Fortnite og PUBG blæser afsted, som blander andre sig også i legen. H1Z1 er nu lanceret til PlayStation 4, og fleres ugers open beta test er slut for Daybreak Games.

Selvom H1Z1 er et free-to-play spil, finder vi stadig mange in-game køb, som spillerne kan tilkøbe. Dette inkluderer blandt andet et $5.50 Fortnite-like Battle Pass, som låser op for nogle premium rewards, kosmetisk udstyr m.v.



H1Z1 har mistet lidt af grebet i brugerne, hvor især Fortnite er stukket afsted mod stjernerne. Lanceringen på PlayStation 4, kunne meget vel trumfe dominansen på konsollen, hvor 10 millioner hyggede sig med H1Z1 i open beta.