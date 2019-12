AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-07 09:18:05

HP og PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS lancerer ny esportsturnering på Gamescom 2018

OMEN Challenge er navnet på en ny turnering udviklet af HP og PUBG, hvor professionelle gamere og fans vil spille sammen i en ny udgave af Battle Royale formatet på Gamescom 2018.

Pressemeddelse:

OMEN Challenge er navnet på en ny turnering udviklet af HP og PUBG, hvor professionelle gamere og fans vil spille sammen i en ny udgave af Battle Royale formatet på Gamescom 2018.

I dag annoncerer HP nyheden OMEN Challenge i samarbejde med PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG), som bliver afholdt på Gamescom fra den 22. – 24. august. Den nye OMEN Challenge vil bestå af 20 hold af to spillere, hvor professionelle gamere fra Europa og USA bliver parret med nogle af de bedste fans og sammen som en duo skal dyste om 150.000 dollars i præmiepenge – næsten en million danske kroner. Det er tredje gang, at OMEN Challenge afholdes på Gamescom, hvilket i år sker med et anderledes turneringsformat, som øger spændingen ved Battle Royale, hvor et skud kan afgøre alt.

Hver duo begynder med en pulje på 5.000 dollars, hvor de får pengene fra de modstandere de eliminerer, og selv mister deres egne, hvis de selv taber undervejs i løbet af de tre døgn, som PUBG-kampen tager. Procentdelen af de penge, der vindes og tabes undervejs, vil stige efterhånden, som turneringen skrider frem. Derudover vil der også være nye turneringsfunktioner, der bringer fans tættere på kampene og giver spillerne mulighed for at vinde yderligere 50.000 dollars.

Disse inkluderer ’Shot of the Day’ og ’Shot of the Tournament’, hvor seere på Twich kan stemme på deres favoritskud og prisen ’Bounty’, der gives til en vindende duo inden det næste spil, hvilket øger værdien af de penge, som et andet hold modtager for at eliminere dem derefter.

Holdene spiller på OMEN by HP desktop PC’er, der er bygget til spilentusiaster og esportsudøvere, som har behov for maksimal ydeevne samt OMEN by HP 25” skærme og andet OMEN tilbehør, der skal give alle deltagere den bedste gaming oplevelse.

”OMEN Challenge på Gamescom i år vil være større og mere interaktiv end nogensinde før. Vi er meget glade for samarbejdet med PUBG, hvor vi giver professionelle gamers og fans af Battle Royale genren den ultimative spilleoplevelse med vores kraftfulde serie af OMEN gaming computere”, siger Chris Bohrer, marketingchef hos HP EMEA.

OMEN Challenge finder sted fra kl. 14.00 – 18.00 hver dag fra den 22. – 24. august på OMEN standen nummer A051/B050 i Hall 8.1 på Gamescom i Køln, Tyskland. Turneringen bliver også streamet på Twitch her: www.twitch.tv/omenbyhpeurope

”Vi kan ikke vente med at komme i gang med OMEN Challenge, som er et nyt spændende samarbejde mellem PUBG og OMEN by HP, et af de største brands inden for PC gaming segmentet. Det vil ikke bare være en standard gaming konkurrence for professionelle – ved at tilføje fans som aktive deltagere i turneringen skaber vi underholdningsværdi, som ikke ville være muligt i traditionel sport. Vi glæder os til at se, hvordan det hele vil løbe af stablen”, siger Alex Nam, head of EMEA at PUBG Corp.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS er en af verdens mest succesfulde skydespil lige nu. Siden det blev udgivet i december 2017, har det allerede opnået stor popularitet inden for esportsverdenen.