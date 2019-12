AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-11 15:29:51

Half-Life får ny patch 19 år efter første release.

Hvis der er et spil, der har vundet folks hjerter, så er det Half-Life, og nu 19 år efter, er Valve klar med en ny patch til spillet.

19 år efter første release af det ikoniske Half-Life spil, som har sendt fame and fortune i retning af Gordon Freeman, har Valve valgt at release en ny patch til det klassiske Half-Life spil.



Første gang vi stiftede bekendtskab med Half-Life, var i 1998, og efterfølgeren Half-Life 2, blev præsenteret under E3 i maj 2003 og lanceret i november 2004.



“Half-Life is a first-person shooter that requires the player to perform combat tasks and puzzle solving to advance through the game. Unlike most of its peers at the time, Half-Life used scripted sequences, such as a Vortigaunt ramming down a door, to advance major plot points. Compared to most first-person shooters of the time, which relied on cut-scene intermissions to detail their plotlines, Half-Life’s story is told entirely by means of scripted sequences, keeping the player in control of the first-person viewpoint”



Den nye Half-Life 2017 patch indeholder en række bugfixes.



Patch notes include:

▪ Fixed crash when entering certain malformed strings into the game console.

▪ Fixed crash when loading a specially crafted malformed BSP file.

▪ Fixed malformed SAV files allowing arbitrary files to be written into the game folder.

▪ Fixed a crash when quickly changing weapons that are consumable.

▪ Fixed crash when setting custom decals.

Besøg vores samarbejdspartner MSI via banneret.