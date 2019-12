AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-24 21:29:09

HappyFeet kvalificerer sig til ESL One Hamburg 2017

HappyFeet har overrasket de fleste. Holdet er klar til ESL One Hamburg efter at have besejret Clutch Gamers med overbevisende 3-0.

Kun Team Liquid og Newbee har modtaget en direkte invitation til ESL One Hamburg 2017. De resterende seks pladser uddeles til hold, der formår at spille sig i turneringen via en kvalifikation.

For tre dage siden formåede Keen Gaming som det første hold at kvalificere sig. I dag kom turen så til HappyFeet.

Det filippinske Dota 2-hold har kvalificeret sig ved at slå Clutch Gamers i den sidste og afgørende kamp. Inden da blev det også til sejre over WG.Unity og Fire Dragoon.

ESL One Hamburg er sat til at blive skudt i gang den 28. oktober. Det er den første Major-turnering i sæsonen.

I alt kan otte hold se frem til at kæmpe om vigtige kvalifikationspoint til The International 2018. Derudover er der også en samlet præmiepulje på en million dollars, der skal fordeles ud.

Billedet taget fra ESL Flickr