PUBLISHED : 2019-05-16 08:43:14

Hardcore og casual er ikke længere tilstrækkelige til at definere gamers

Newzoo har skabt otte nye ”personas”, der mere præcist beskriver gaming segmentet og dertilhørende befolkningsgruppe.

Er du en hardcore gamer eller casual gamer?

Med nutidens forskellige gaming miljøer bliver det sværere at segmentere i kasser.

I gamle dage betragtede mig selv som ”hardcore gamer”. Så kom kone og børn til krydret med ansvar fra de voksnes rækker, og siden har tiden ikke været den samme til at være gamer.

Gaming og esports analysefirmaet Newzoo, har nøje fulgt gaming landskab, og fulgt ændringen gennem de senere år, som ifølge Newzoo har ændret sig drastisk. Det seneste år har de studeret spilvaner og er kommet op med otte nye "personas" for bedre at definere nutidens gamer.

Image courtesy Newzoo



Personerne er baseret på forskellige målinger, der spænder fra mængden af penge, der bruges på spil til, hvor mange esports der ses. De otte personas Newzoo kom op med er følgende (undersøgelsesopdeling i parentes).



- The Ultimate Gamer (13%) — You love nothing more than spending all your money and free time on games.

- The All-Around Enthusiast (9%) — You live a balanced gaming life in your playing, viewing, and buying habits.

- The Cloud Gamer (19%) — You're most likely an early adopter of game streaming services and will only spend money on hardware when necessary.

- The Conventional Player (4%) — You own tons of gaming hardware and would rather spend your time playing games than watching other people play games.

- The Hardware Enthusiast (9%) — You keep up with all the latest hardware trends and probably have a $5,000 extreme-build rig with RGB lighting everywhere.

- The Popcorn Gamer (13%) — You don't play games all that much, but you like watching others play.

- The Backseat Viewer (6%) — You used to game a lot, but you got older, and life happened, so you get your kicks from watching esports and people play other games.

- The Time Filler (27%) — You play games to pass the time, when you have time, and you rarely touch a PC game.

Interessant nok var de fleste af respondenterne The Time Filler - den casual gamer - og havde en alder omkring 38 år, og med mere end 50 procent i aldersgruppen 51-65 år.

Image courtesy Newzoo



Newzoo har sendt en forkortet quiz baseret på sin gamer survey, hvis du er interesseret i hvor du falder ind i deres nyeste "Gamer Segmentation"



“The all-around enthusiast is an avid gamer who plays [and watches] for many hours a week. They may not be as dedicated as Ultimate Gamers, but games are still serious business for this persona. They are typically fulltime workers, so paying for the newest titles — as well as hardware — is not an issue. All-Around Enthusiasts enjoy a holistic gaming experience by combining playing games, viewing game content, and owning dedicated gaming hardware” fortæller Newzoo.



Lad os vide i kommentarfeltet hvor du passer ind.

