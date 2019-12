AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

2017-04-04

Hearthstone ikke udelukket til Nintendo Switch

Hearthstone er et af de absolut mest populære spil fra Blizzard. I fremtiden kan det sagtens ske at udkomme til Nintendo Switch.

Blizzards Heartstone er tilgængeligt til flere forskellige platforme, heriblandt PC, smartphones og tablets. På det seneste er det blevet diskuteret, hvorvidt det populære kortspil kan ende med også at blive udgivet til den nye Nintendo Switch.

Den erfarne spiludvikler, Mike Donais, synes bestemt, at det er en diskussion, som er værd at tage op.

- Personligt har jeg ikke talt om det, fordi jeg er mere fokuseret i design. Hearthstone er dog allerede nu tilgængeligt til iPads og smartphones, så det er en fornuftig diskussion at have, udtaler Mike Donais til Express Online.

Der eksisterer lignende diskussioner vedrørende Diablo 3 og Overwatch. Blizzard har tidligere bekræftet, at de var åbne over for at gøre Overwatch tilgængeligt til Nintendo Switch.