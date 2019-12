AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-13 01:25:55

HellRaisers forlænger med hele deres CS:GO-hold

Det går meget godt for HellRaisers, når snakken falder på CS:GO. Spillerne er nu blevet belønnet med nye kontrakter.

HellRaisers har annonceret en begivenhedsrig nyhed. Organisationen har forlænget med samtlige spillere på deres CS:GO-hold. De nye kontrakter gælder frem til udgangen af 2018.

Den administrerende direktør for HellRaisers, Maksym Bednarsky, er utrolig glad for nyheden. Han indrømmer nemlig, at mange hold var begyndt at udvise interesse i spillerne.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at mange hold har været interesseret i vores spillere. Så derfor er jeg glad for, at vi har været i stand til at vedligeholde holdet og få nye aftaler med alle spillerne, udtaler Maksym Bednarsky ifølge Gosu Gamers og fortsætter:

- Vores spilleres nuværende form viser, at se alle har et stort potentiale i forhold til at levere på højeste niveau. De lange aftaler hjælper holdet med at blive mere fokuseret på fremtidige turneringer.

Nyheden kommer ikke som den helt store overraskelse. HellRaisersø CS:GO-hold har på det seneste leveret mange fine resultater. Det blev blandt andet til en top-4-placering ved StarLadder i-League StarSeries Season 3. Holdet formåede undervejs at besejre stærke modstandere som FaZe Clan, Logic Gaming, Ninjas in Pyjamas og North.