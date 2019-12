AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-11 22:57:51

HellRaisers og Team Empire tager turen til Kina

EU/CIS-kvalifikationerne til WCA 2017 er overstået med stor succes for de to Dota 2-hold. De klarede nemlig skærene og skal dermed et smut til Kina.

EU/CIS-kvalifikationerne til WCA 2017 er overstået med stor succes for de to Dota 2-hold. De klarede nemlig skærene og skal dermed et smut til Kina.

Efter en hård og lang måned med mange afgørende kvalifikationskampe kunne HellRaisers og Team Empire løfte armene i vejret.

De to hold leverede undervejs nogle formidable præstationer i hver sin region, nemlig henholdsvis EU og CIS.

Otte hold deltog fra start i kvalifikationen til WCA 2017, som løber af stablen i december, men der var kun to pladser at kæmpe om.

En indledende gruppespils-fase skar feltet ned til fire. To af dem var HellRaisers og Team Empire, og de tog begge en afgørende playoff-sejr.

Med playoff-sejrene er HellRaisers og Team Empire nu klar til at repræsentere henholdsvis EU og CIS ved WCA 2017. Her skal det blive spænende at se, om de to hold kan følge op på deres gode form.