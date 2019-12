AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-09 10:33:59

Her er 13 minutters gameplay video fra Half-Life 3 Boreal Alyph

Shout-out til Half Life fans. YouTuberen “Valve News Extra”, har frigivet 13 minutters gameplay optagelser fra det kommende Half-Life 3 (eller Half-Life 2: Episode 3), Boreal Alyph.

Gameplay videoen viser seneste Work In Progress build, og et spil, de stadig udvikler løbende på. Derfor må vi antage det endelige resultat vil afvige i den positive retning på kvaliteten. Gameplayet giver dog en god indikation er det vi kan i vente.

Boreal Alyph er skabt af Keep Away From Fire, og baseret på Marc Laidlaw “Epistle 3”. Som tidligere nyheder har påtalt, er Epistle 3 en en synopsis af Half-Life 2: Episode 3 udformet af ex-Valve, Marc Laidlaw, og Boreal Alyph sigter efter at fange Valve’s lost vision, hylde og fejre Half-Life serien.

