PUBLISHED : 2019-06-12 09:15:25

Her er 8 minutters gameplay optagelser fra Dying Light 2

YouTuber MrRedRivers har delt en video, der viser 8 minutters gameplay fra E3 2019 præsentationen af Dying Light 2. Desværre er videokvaliteten ikke optimal, men det giver os et indblik i hvad vi har i vente på efterfølgende til det super populære Dying Light 1.

Ifølge YouTuberen viser denne Dying Light 2 E3 2019 demo nogle sekvenser fra dee nye by i spillet, hvor vores hovedperson står over for nogle zombier. Den anden del af E3 2019 gameplay demoen viser den nye parkour feature, der giver spillere mulighed for frit at udforske byen, og de vil også kunne bevæge sig lodret for at nå bygningernes tage.

Credit: MrRedRivers

“The Dying Light 2 gameplay continues with the protagonist who uses binoculars to find and mark the water tower, where after climbing the inside of the tower the player is face to face with characters, this part of the Dying Light 2 E3 2019 gameplay shows the dialogues between the characters and the various choices that the player is required to make to progress in the gameplay. The Dying Light 2 E3 2019 demo ends with a brief boss fight.”

Dying Light 2 er drevet af en C-Engine, en ny generation af Techlands interne teknologi dedikeret til open-world action-adventure og action-RPG spil. Spillet vil også forsøge at bringe et unikt post-apokalyptisk syn på den moderne mørke tidsalder.